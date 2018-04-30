"قسد" تؤكد استعادتها كامل القرى التي طردها منها الجيش السوري شرقي الفرات

ادعت قوات "قسد" أنها تمكنت من استعادة القرى الـ4 التي سيطر عليها الجيش السوري شرقي نهر الفرات أمس، في حين يؤكد نشطاء أن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين الجانبين.

وقال كينو كبريئل الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية": "قواتنا استعادت القرى الـ4 التي دخلها الجيش السوري أمس في ريف دير الزور. كانت قوات النظام السوري قد دخلت 4 قرى في ريف دير الزور وأعلنت سيطرتها عليها، إلا أن قواتنا شنت هجوما معاكسا واستعادت القرى الأربع من قبضة النظام وطردته بعيدا".

وأضاف أن وحدات الجيش شنت منذ مساء السبت وحتى ظهر الأحد هجمات على مواقع تمركز قوات سوريا الديمقراطية في خطوط التماس مستغلة انشغالها في طرد "داعش" من جيب في دير الزور وتأمين الحدود الشرقية لسوريا.

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من جهته ذكر ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من شن هجوم معاكس واستعادة السيطرة على 3 قرى من أصل 4 خسرتها في هجوم للجيش والقوى الرديفة الأحد، في حين لا تزال الاشتباكات مستمرة في محاولة من "قسد" لاستعادة كامل ما خسرته.

وأضاف "المرصد" نقلا عن مصادر محلية في المنطقة التي تسيطر عليها "قسد" أن "قسد" تنسحب من قرى المنطقة لصالح الجيش إلا أنه جرى استعادتها من قبل "قسد" بعد تصدي أبناء المنطقة المنضوين تحت رايتها للجيش في شرقي الفرات قبالة مدينة دير الزور.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله