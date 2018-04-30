بدء إجلاء المحاصرين في كفريا والفوعة في ريف إدلب

أفادت وكالة "سانا" ببدء دخول الحافلات إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب لإخراج المحاصرين هناك بموجب الاتفاق المبرم بين الجيش السوري ومسلحي مخيم اليرموك جنوبي دمشق.

وقالت مراسلتنا في دمشق إن 20 حافلة دخلت اليوم إلى بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب لتجلي نحو 1200 شخص، بالتوازي مع دخول حوالي 15 حافلة إلى مخيم اليرموك ويلدا جنوبي دمشق لترحيل المسلحين عنهما.

وتم أمس الاتفاق بين الحكومة السورية والمجموعات المسلحة المنتشرة في مخيم اليرموك على خروجهم إلى إدلب مقابل تحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف شخص إضافة إلى تحرير مختطفي اشتبرق على مرحلتين.

وتقتضي المرحلة الأولى من الاتفاق تحرير 1500 من سكان كفريا والفوعة المحاصرين.

كما ينص الاتفاق على تحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر اليوم الاثنين واستكمال تنفيذ جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

المصدر: وكالات