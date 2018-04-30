وسائل إعلام: بن سلمان ينتقد القيادة الفلسطينية

تداولت وسائل إعلام عربية، الاثنين، أنباء نشرتها وسائل إعلام عبرية ادّعت توجيه ولي العهد السعودي انتقادات حادة للقيادة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام عن صحيفة "معاريف" العبرية التي نقلت بدورها فحوى تقرير بثته القناة العاشرة الإسرائيلية مساء الأحد، أن ولي العهد السعودي انتقد بشدة القيادة الفلسطينية خلال اجتماعه 27 مارس في نيويورك مع بعض المنظمات اليهودية الرائدة في الولايات المتحدة.

ونقلت عن بن سلمان قوله: "منذ 40 عاما، والقيادة الفلسطينية تفوّت الفرص، حيث رفضت جميع المقترحات التي قُدمت لها. لقد حان الوقت كي يقبل الفلسطينيّون الاقتراحات والعروض، وعليهم العودة إلى طاولة المفاوضات، أو فليصمتوا ويتوقفوا عن التذمّر".

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ونقلت كذلك أن ولي العهد السعودي قال للقادة اليهود إن "القضية الفلسطينية ليست الأولوية القصوى لحكومة المملكة ولا للرأي العام، وهناك قضايا أكثر أهمية، وأكثر إلحاحا للتعامل معها مثل إيران" وفقا لما ذكرته الصحيفة.

وتابع قائلا: "على الرغم من ذلك، يجب أن يكون هناك تقدم حقيقي نحو اتفاق مع الفلسطينيين قبل أن يصبح بالمستطاع تعزيز التطبيع بين المملكة العربية السعودية وبقية العالم العربي مع إسرائيل".

المصدر: وكالات