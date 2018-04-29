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تركيا تستذكر انتصار العثمانيين على الإنجليز في مدينة عراقية

أخبار العالم العربي

تركيا تستذكر انتصار العثمانيين على الإنجليز في مدينة عراقية
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حضر السفير التركي لدى العراق احتفالا أقيم في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط، بمناسبة الذكرى الـ102 لـ "انتصار" القوات العثمانية على القوات البريطانية في المدينة العراقية.

وأعرب السفير التركي فاتح يلدز، في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن اعتزازه، بالوقوف على أرض الكوت في الذكرى السنوية الـ102 لهذه المناسبة.

وتجول يلدز في أسواق الكوت مع محافظ واسط  محمود ملا طلال، وتجاذب أطراف الحديث مع رجال أعمال وباعة في المدينة، ووعد التجار العراقيين بتسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة دخول تركيا للتجارة.

ويحتفل الشعب التركي، في الـ 29 أبريل من كل عام، بإحياء ذكرى معركة حصار الكوت، التي وقعت إبان الحرب العالمية الأولى، بين القوات العثمانية والقوات البريطانية.

ومعركة الكوت هي ثاني أكبر نصر للقوات العثمانية في الحرب العالمية الأولى، بعد معركة جناق قلعة عام 1915، وانتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل والبالغ عدده 13 ألف جندي للقوات العثمانية.

المصدر: الأناضول

علي الخطايبة

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