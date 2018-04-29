سليمان فرنجية: برنامجي الانتخابي لم يوزع أوهاما

أعلن رئيس تيار المردة اللبناني النائب سليمان فرنجية أمام أنصاره أن برنامجه الانتخابي لم يوزع أوهاما، مشيرا إلى أن المسيحيين هم من صان العروبة تاريخيا في لبنان.

واستهل رئيس تيار المردة كلمته، بالقول: "حين سئل أحدهم من أهم زعيمين في التاريخ بالنسبة لك، كان جوابه (بينيتو موسوليني وصدام حسين)، وعندما سألوه لماذا وما الذي يجمع بينهما؟، فكان رده: (هذان الزعيمان هما الوحيدان في التاريخ اللذان تمكنا من قتل صهريهما)".

وأضاف: "حين اقتضت مصلحة بعضهم جاؤوا إلى ساحتنا.. قد يقولون اليوم إننا نستعيد حقوقا، ولكن لا تنسوا أنهم بسبب أنانيتهم فرطوا بحقوقنا".

وأشار فرنجية إلى أن التيار لم يوزع الأوهام في برنامجه الانتخابي، واعدا أنصاره بالعمل على تقديم مرشحين عن حزبه في كل لبنان في الانتخابات المقبلة.

وشدد زعيم تيار المردة على أنه لا يمكن لأحد أن يستغل الدولة، لأن الدولة هي الشعب، وهو بدوره مصدر للسلطات وأهل القرار، لافتا إلى أن "وعود الانتخابات تزول مع الانتخابات"، وأن النهج الصادق يبقى إلى الأبد.

ونوه فرنجية على أن "الإلغاء يطول الكل وأن الاستيعاب يحفظ الكل"، محذرا من أن "الخطاب العنصري والتقسيمي والطائفي يخسر فيه الكل".

المصدر: وكالات