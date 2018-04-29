سانا: انفجارات في ريفي حماة وحلب والجهات المعنية تعمل على التأكد من سببها

أفادت وكالة "سانا" السورية مساء اليوم الأحد بسماع دوي انفجارات في ريفي حماة وحلب، قائلة إن الجهات المعنية تعمل على التأكد من سبب تلك الانفجارات.

من جهة أخرى قتل طفل وأصيب 10 مدنيين بجروح بينهم أطفال، نتيجة سقوط قذائف على أحياء في مدينة حمص، أطلقتها الجماعات المسلحة المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

المصدر: سانا