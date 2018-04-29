تفاصيل الاتفاق بين مسلحي مخيم اليرموك والحكومة السورية

أفادت وكالة "سانا" بوجود أنباء عن التوصل إلى اتفاق في مخيم اليرموك بين المجموعات المسلحة والحكومة السورية، ونشرت تفاصيل الاتفاق.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاق ينص على "خروج إرهابيي مخيم اليرموك إلى إدلب وتحرير المحاصرين في بلدتي كفريا والفوعة والبالغ عددهم نحو خمسة آلاف على مرحلتين".

وأضافت أن المرحلة الأولى في الاتفاق سيتم فيها تحرير 1500 من أهالي كفريا والفوعة المحاصرين.

وذكرت أن الاتفاق يقضي أيضا بتحرير مخطوفي بلدة اشتبرق على مرحلتين وعددهم 85 من النساء والشيوخ والأطفال، على أن يبدأ تنفيذ الاتفاق فجر يوم الاثنين على أن تستكمل جميع بنوده قبل بداية شهر رمضان.

المصدر: سانا