شكري يدعو إلى الإسراع بمفاوضات سد النهضة

دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، إلى الإسراع بالمفاوضات حول إنهاء الجوانب الفنية لمشروع سد النهضة الإثيوبي.

وقال شكري: "البناء مستمر وعلينا أن نسرع في المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة"،​​​ لهذا المشروع الذي يثير مخاوف مصر بشأن انعكاسه على حصتها من مياه نهر النيل.

وأضاف الوزير المصري: "يظل الوضع في المفاوضات الخاصة بالتقرير الفني والتي تؤهل للتوافق لعمل السد مجمدا".

وأكد شكري أن مصر حريصة على تفاعل إيجابي في ملف سد النهضة. كما أكد أن القاهرة ستضع إطارا مؤسساتيا يحدد العلاقة الاستراتيجية مع باريس.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تدعم بناء ليبيا عبر مسار انتخابي وتوحيد الجيش، معربا عن تأييده جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا.

يتبع..