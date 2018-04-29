"سوفكس 2018" يفتح أبوابه قريبا برعاية العاهل الأردني

أعلنت إدارة معرض "سوفكس" العسكري أن المعرض سيبدأ أعماله من 8 إلى 10 مايو برعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وسيفتح أبوابه للمهتمين من جميع أنحاء العالم وبرسوم رمزية.

ويسبق يوم افتتاح المعرض العسكري مؤتمر يشارك فيه قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط، بعنوان "الحروب الهجينة في المنطقة الرمادية الدولية – البيئة العملياتية المتغيرة"، يناقش خلاله قادة وخبراء عسكريون على مستوى العالم القضايا الأمنية العالمية المعاصرة ودور التكنولوجيا في تحريكها.

وسيحضر المعرض العسكري، في دورته الثانية عشرة، وزراء دفاع وقادة عمليات خاصة ومديرو أجهزة أمنية ممثلون لبلدان مختلفة.

وستتبادل الوفود في مؤتمر ضمن فعاليات "سوفكس"، الأفكار والمشورة والخبرات حول أساليب التعامل مع مختلف التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم اليوم.

ويقام "سوفكس" على مساحة 75 ألف متر مربع، تقدم فيه الشركات المحلية والإقليمية والعالمية أحدث معدات قوات العمليات الخاصة والتكنولوجيا في مجال الأمن القومي.

المصدر: صحيفة "الرأي" الأردنية

علي الخطايبة