تسوية أوضاع 156 مسلحا في ريف حمص السورية

تمت اليوم تسوية أوضاع 156 شخصا من ريف حمص الشمالي وسط سوريا بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة، تزامنا مع تعزيز الجيش السوري قواته في المنطقة قبل تطهيرها من الإرهابيين.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أن المسلحين الذين تمت تسوية أوضاعهم، من سكان بلدة تلبيسة ومدينة الرستن شمالي مدينة حمص، وأن التسوية جاءت في إطار المصالحات المحلية وبعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة وتعهدوا بنبذ أي عمل يمس أمن المنطقة.

وسوت الجهات المختصة في الـ21 من شباط الماضي أوضاع 135 مطلوبا من مدينة الرستن وبلدة تلبيسة سلموا أنفسهم وأسلحتهم كذلك.

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وتأتي هذه التسويات بالتوازي مع استمرار تقدم الجيش السوري وإرساله تعزيزات عسكرية إلى ريف حمص الشمالي تحضيرا لتطهير المنطقة من فلول الزمر الإرهابية والمسلحة التي ترفض التسوية.

وفي هذه الأثناء، استهدف المسلحون اليوم حي وادي الذهب وحي كرم اللوز في مدينة حمص، بقذائف صاروخية تسببت بإصابة المدنيين بجروح بليغة.

كما قصفوا الأراضي الزراعية المحيطة بقرية المختارية في ريف حمص الشمالي دون وقوع إصابات.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله