الجيش الإسرائيلي يفرج عن مواطنة لبنانية اختطفها أمس السبت

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن الجيش الإسرائيلي أفرج اليوم عن مواطنة لبنانية كان قد اختطفها أمس السبت على الشريط الحدودي بين البلدين ونقلها إلى داخل إسرائيل.

وذكرت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي أفرج صباح اليوم عن المواطنة اللبنانية نهاد دلي، وسلّمها لعناصر من مخابرات الجيش اللبناني عبر قوات الفصل الدولية "اليونيفيل"، في محور بركة النقار غربي بلدة شبعا.

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الجيش اللبناني أصدر بيانا بهذا الصدد، جاء فيه: "إلحاقا للبيان السابق المتعلق بخطف المواطنة نهاد دلي من قبل العدو الإسرائيلي بتاريخ 28 أبريل، واقتيادها إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبعد التنسيق مع القوات الدولية المؤقتة في لبنان، تم تسليمها في تاريخ اليوم في تمام الساعة 10.10 إلى مديرية المخابرات في بلدة شبعا بواسطة القوات الدولية".

وذكرت الوكالة اللبنانية أمس السبت، أن قوة من الجيش الإسرائيلي نصبت كمينا خارج الخط الحدودي في محور شبعا، وخطفت المواطنة نهاد دلي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام