محكمه عراقية تقضي بالمؤبد على 19 روسية بتهمة الانتماء لـ"داعش"

أصدر القضاء العراقي اليوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد على 19 روسية بعد إدانتهن بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وكان عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية الشيشان زياد سبسبي، ذكر لـRT اليوم الأحد أن ما لا يقل عن 60 امرأة من روسيا، سيمثلن أمام المحاكم العراقية بتهم عبور الحدود اللاشرعي، والتواطؤ مع تنظيم "داعش".

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وأشار إلى أنه رغم إنكار معظمهن لهذه التهم، إلا أن القضاء العراقي قد يصدر بحق بعضهن أحكاما تتراوح، حسب خطورة التهم، ما بين السجن، والمؤبد، والإعدام.

ولفت إلى أن القضاء العراقي حكم في أبريل بالإعدام شنقا على مواطنتين من أذربيجان و3 من قيرغيزستان، وفي فبراير الماضي، صدرت أحكام مشابهة بحق 16 امرأة من تركيا.

المصدر: وكالات