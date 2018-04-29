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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية ليبية عند حقل الشرارة النفطي

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مقتل 3 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية ليبية عند حقل الشرارة النفطي
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لقي ثلاثة طيارين ليبيين مصرعهم وأصيب رابع في تحطم طائرة شحن عسكرية لدى إقلاعها في مطار "حقل الشرارة" النفطي جنوبي البلاد.

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" الليبية عن مصدر عسكري قوله إن "ثلاثة طيارين لقوا حتفهم وأصيب آخر في انفجار طائرة شحن عسكرية في مطار الشرارة النفطي"، وأن الطائرة من طراز "إليوشن" وتحطمت أثناء إقلاعها من المطار، الواقع على 60 كيلومترا غرب مدينة أوباري جنوبي ليبيا.

ولم يعرف حتى الآن سبب سقوط الطائرة.

المصدر: بوابة الوسط

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