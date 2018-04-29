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سفير لبنان في السويد: أين مندوبو "حزب الله​" في مراكز الاقتراع!

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سفير لبنان في السويد: أين مندوبو
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أبدى سفير لبنان في السويد استغرابه من عدم تواجد مندوبين لحزب الله في مراكز الاقتراع في الانتخابات اللبنانية التي فتحت أبوابها اليوم للمغتربين في الدول غير الغربية.

ونقل تلفزيون "الجديد" عن السفير علي عجمي قوله:​ "من المستغرب أن لا يكون هناك مندوبون لحزب الله في ​مراكز الاقتراع .. لا أستطيع تحديد الأسباب التي تقف وراء ذلك".

وتمنى السفير أن تكون نسبة الإقتراع اليوم عالية"، لافتا إلى أنّه تمت دعوة جميع المغتربين اللبنانيين في السويد إلى المشاركة.

وأمل السفير أن يكون هذا اليوم عرسا وطنيا "لأن اللبنانيين المغتربين يساهمون باختيار المجلس النيابي".

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لبنانيو المهجر يدلون بأصواتهم

وانطلقت اليوم المرحلة الثانية من الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا وأستراليا، بعد إدلاء اللبنانيين المقيمين في الدول العربية بأصواتهم أول أمس.

 المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

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