الجبير في مؤتمر صحفي مع بومبيو: الرياض تؤيد سياسات واشنطن تجاه طهران

جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الأحد التأكيد على تأييد الرياض سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه طهران وخاصة في ما يتعلق بتعديل الاتفاق النووي مع إيران.

وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "المباحثات استعرضت تحديات المنطقة في لبنان وسوريا، ودعم العراق، والتدخلات الإيرانية السلبية، إضافة إلى الأوضاع في اليمن، وجهود دعم دول الساحل الإفريقي، والتعامل مع الأزمة في ليبيا".

ودعا الجبير إلى فرض عقوبات على إيران "لدعمها الإرهاب وتدخلها في شؤون الدول الأخرى".

من جانبه قال بومبيو، إن "السعودية شريك أساسي للولايات المتحدة، ونتفق مع السعوديين على أهمية الحل السياسي في اليمن، لإنهاء الأزمة والحرب الأهلية هناك".

ولفت إلى أن "أمن السعودية أولوية للولايات المتحدة، وإيران تزعزع أمن المنطقة وتسلح الحوثيين وتساند نظام الأسد القاتل (في سوريا) وتتورّط في القرصنة الإلكترونية".

وتابع: "الاتفاق النووي الحالي ليس كافيا لكبح إيران وتحقيق الاعتدال، وإيران باتت تتصرف بشكل أسوأ منذ التوقيع معها على الاتفاق".

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وتطرق بومبيو أيضا إلى خلاف بعض الدول الخليجية مع قطر وقال: "الوحدة الخليجية ضرورة نحتاج لتحقيقها".

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، قد استقبل بومبيو صباح اليوم في الرياض، حيث وصل الأخير إلى العاصمة السعودية السبت في جولته الخارجية الأولى منذ تعيينه، قادما من العاصمة البلجيكية بروكسل، بعد مشاركته هناك في اجتماع لحلف الأطلسي.

المصدر: وكالات