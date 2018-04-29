خبير: "الحزام المطري" انتقل إلى مصر وتسبب في جفاف النيل في إثيوبيا

قال دكتور مهندس أحمد الشناوي، خبير موارد المياه وتصميمات السدود في مشروعات الأمم المتحدة والسوق الأوروبية المشتركة، إنه من المنتظر أن تشهد مصر المزيد من الأمطار خلال الفترة المقبلة

وأضاف الشناوي أن الحزام المطري ترك الهضبة الإثيوبية وبدأ ينتقل إلى السواحل المصرية خصوصا سواحل البحر الأبيض المتوسط، وهو سر جفاف النيل في إثيوبيا.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه يجب الاستفادة من مياه الأمطار في تدشين العديد من المشروعات، التي من المتوقع أن تدر على مصر عوائد اقتصادية كبيرة، لافتا إلى أن أزمة الأمطار التي عاشتها مصر ناتجة عن سوء إدارة، فضلا عن أن المدن خالية من إمكانيات حصاد الأمطار وتقنياته.

المصدر: "صدى البلد"