مون نقل لكيم رغبة طوكيو في تطبيع العلاقات

أعلن المكتب الرئاسي في سيئول أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، أبلغ نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون برغبه طوكيو في تطبيع العلاقات مع بيونغ يانغ.

وقال المكتب الرئاسي الجنوبي اليوم الأحد: "نقل مون لكيم خلال قمتهما يوم أمس، أمل اليابان في تطبيع العلاقات مع كوريا الشمالية".

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ويأتي هذا الإعلان غداة قمة الكوريتين التاريخية، التي اجتمع فيها الزعيمان الشمالي والجنوبي في المنطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، أصدر الجانبان بيانا مشتركا أعلنا فيه عن عزم بلديهما على جعل شبه الجزيرة الكورية منزوعة السلاح، وتحسين العلاقات الثنائية بينهما والسعي إلى لمّ شمل العائلات المفرقة بين الجنوب والشمال.

المصدر: إنترفاكس