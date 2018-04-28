النمسا تحقق في مقتل شرطة سوريين بكمين في الجولان

فتحت النمسا تحقيقا في حادثة وقعت عام 2012، لمعرفة ما إذا كان جنودها ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجولان، تركوا شرطة سوريين يقودون سيارتهم نحو كمين تسبب بمقتلهم.

وذكرت مجلة "فالتر" الأسبوعية في سردها للواقعة أن سيارة بيضاء من طراز "جيب" وصلت وعلى متنها عناصر من الشرطة السورية، فسمح لهم الجنود النمساويون بالمرور. ويظهر التسجيل لاحقا كيف أطلق مهربون كانوا متمترسين خلف صخور في المنطقة النار على سيارة الأمن ما أدى إلى مقتل جميع ركابها.

2012 UN "peace keepers" apparently send Syrian police to their deaths - into an ambush set for them by "smugglers" on border btwn Israel & #Syria, #Golan. A whistleblower sent documents, video, images to #Austrian blue helmets. https://t.co/QYuOF6RwBY@21WIRE@PiersRobinson1 — vanessa beeley (@VanessaBeeley) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وتضمن التسجيل محادثات بين الجنود النمساوية أظهرت أنهم كانوا على علم بأنهم تركوا عناصر الشرطة السورية يسيرون نحو حتفهم، وفق المجلة.

Untersuchungsergebnisse abwarten. Dennoch: Sinn derartiger Einsätze, wo eingefrorene Konflikte mit diesen UN-Mandaten nicht gelöst werden? Vgl. #Bosnien, #Zypern u.a#Bundesheer-Soldaten ließen Syrer am Golan offenbar in den Tod fahren https://t.co/P3bDRyL8eC via @politikstandard — Bernhard Schulyok (@Bernd49255916) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

وسمع أحد العناصر يقول لآخر بلكنة نمساوية: "عليك حقا أن تحذرهم". ويقول آخر "سترى كيف سيبدأ" إطلاق النار لدى اقتراب السيارة من موقع الكمين.

وأفادت وزارة الدفاع النمساوية أن لجنة تحقيق خاصة شكلت على خلفية الحادثة بدأت عملها السبت.

وقال المتحدث مايكل بوير عبر موقع "تويتر": "كخطوة أولى، يتم جمع وفحص وتقييم كافة التقارير والأوامر والقوانين والقواعد التي بإمكانها أن تكون ذات أهمية بالنسبة للتحقيق"... "الأمم المتحدة مدعوة للعمل معنا".

Die Kommission hat heute Vormittag ihre Arbeit aufgenommen. Als erster Schritt werden alle Meldungen, Befehle, Gesetze und Vorschriften, die für die Klärung relevant sein könnten, gesammelt, gesichtet und ausgewertet. Die UN werden von uns zur Mitarbeit eingeladen. #Bundesheer — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) ٢٨ أبريل ٢٠١٨

من جهتها، نقلت صحيفة "سالزبورغر ناخريشتن"، عن جندي نمساوي يدعى "ماركوس"، عمل ضمن بعثة قوات حفظ السلام الأممية في مرتفعات الجولان قوله: "ما قام به الجنود كان صحيحا مئة بالمئة وفق مهمتنا". وأضاف، أن "الأوامر هي: لا تتدخلوا".

وسحبت النمسا جنودها من قوة حفظ السلام الأممية في 2013، إثر تردي الوضع الأمني في الجولان.

المصدر: أ ف ب