مدير مركز دراسات سياسية يكشف عن غاز غريب استعمل ضد مصر (فيديو)

كشف الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات السياسية في مصر، عن غاز استخدمته أمريكا للتحكم في التغيرات المناخية في مصر.

وأكد الدكتور رفعت خلال تقديم برنامجه على قناة "الحدث اليوم"، أن أمريكا استخدمت سلاحا من "حروب الجيل الخامس" يعتمد على تبديل مناخ عدد من الدول عن طريق غاز يسمى "الكيمتريل".

وأضاف رفعت: "في عام 2007 تم رصد غاز مجهول التركيب في مصر لا يعلم أحد ما هو، ولكن قانون وزارة البيئة يجبرها أن تأخذ عينات من مناطق مختلفة لكي ترى التركيب الكيماوي وتلوث البيئة."

وتابع:" سنة 2008 وزارة الصحة المصرية كانت تأخذ عينات من الهواء واكتشفت الغاز عينه".

وأشار مدير مركز طيبة إلى أن أحد الأجهزة السيادية تدخل في الأمر سنة 2008 ، مضيفا: "الجهاز درس الغاز وعرف تركيبته، وتم عمل شبكة رصد في مصر وشبكة متابعة، لكي يتم متابعة رش هذا الغاز بعد ذلك في مصر."

وأكد أنه لم يحدث أي شيء حتى سنة 2010 إلى أن تم رصد الغاز مرة أخرى، وقتها أرسلت مصر إنذارا شديد اللهجة لواشنطن، والحكومة المصرية قالت للحكومة الأمريكية أن هذه الأمور لا يجوز أن تحدث مع مصر.

المصدر: "الحدث اليوم"