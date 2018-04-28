لافروف في اتصال مع لودريان: العدوان الثلاثي ضد سوريا أعاد التسوية إلى الوراء

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان أن العدوان الثلاثي غير الشرعي ضد سوريا أعاد بالتقدم الذي تم تحقيقه في أستانا وسوتشي للوراء.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "الوزيرين ناقشا بالتفصيل تطورات الأوضاع في سوريا بعد قصفها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا".

وأكد لافروف لنظيره الفرنسي أن "الضربات غير الشرعية على الأراضي السورية يوم 14 أبريل، عشية وصول مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أعادت إلى الوراء التقدم الذي تحقق بجهود كبيرة في أستانا وسوتشي من أجل التسوية السياسية للأزمة السورية".

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وأشار لافروف إلى أن "روسيا لا تزال منفتحة على الحوار مع كافة الشركاء من أجل إيجاد حل عادل للأزمة على أساس مقبول بالنسبة لجميع الأطراف، ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254".

كما أطلع لافروف نظيره الفرنسي على نتائج مباحثاته مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والإيراني محمد جواد ظريف في موسكو اليوم السبت.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف