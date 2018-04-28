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الأسد وعقيلته وسط "بنات الشهداء" في المزة

أخبار العالم العربي

الأسد وعقيلته وسط
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الأسد وزوجته خلال زيارتهما مدرسة أبناء الشهداء في المزة بدمشق
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زار الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، أمس الجمعة، مدرسة "بنات الشهداء" في المزة بدمشق.

وحضر الأسد وعقيلته جزءا من عرض مسرحي سيقدمه أبناء وبنات الشهداء، من طلاب وطالبات المدرسة، في "عيد الشهداء" المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورا وفيديو للزيارة، أظهرت مدى سعادة الطلاب بلقاء الأسد.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية

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