معارك شرسة بين الجيش السوري و"داعش" جنوبي دمشق

يخوض الجيش السوري معارك شرسة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في الجيوب المتبقية تحت سيطرة التنظيم جنوبي دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري اليوم السبت أن وحدات من الجيش العربي السوري استعادت السيطرة على حي الماذنية في منطقة الحجر الأسود على الأطراف الجنوبية للعاصمة دمشق.

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وأكد المصدر أن "وحدات الجيش واصلت عملياتها ضد تجمعات وأوكار التنظيمات الإرهابية على الأطراف الجنوبية لمدينة دمشق استعادت خلالها السيطرة على حي الماذنية بعد تدمير نقاط محصنة للإرهابيين وتكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد".

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ويواصل الجيش عملياته العسكرية في منطقة الحجر الأسود وتقدم على عدة محاور في حي القدم وبسط سيطرتها على عدد من المباني وسط حالات فرار في صفوف الإرهابيين، حسب وكالة "سانا".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان والمرصد السوري لحقوق الإنسان أن مناطق جنوبي دمشق تشهد قتالا عنيفا باستخدام المدفعية والأسلحة الخفيفة.

وحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش السوري سيطر على عدد من المباني على أطراف الجيب المذكور.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف