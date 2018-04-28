هيئة الرياضة السعودية تعتذر للجماهير على "لقطة نسائية خادشة"

أعربت الهيئة العامة للرياضة السعودية عن اعتذارها للجماهير على "اللقطة النسائية غير المحتشمة"، التي تم عرضها خلال فعاليات مهرجان "أعظم رويال رامبل" للمصارعة الحرة الترفيهية "WWE".

وكتبت هيئة الرياضة السعودية في بيان رسمي اليوم السبت: "تود الهيئة العامة للرياضة أن تقدم اعتذارها للمشاهدين والمتابعين لفعاليات مهرجان "أعظم رويال رامبل"، التي أقيمت أمس في جدة حيال اللقطة النسائية غير المحتشمة، التي ظهرت كإعلان قبل إحدى الفقرات، وتؤكد رفضها القاطع لذلك في ظل التزامها باستبعاد كل ما يسيئ أو يتعارض مع قيم المجتمع".

#اعظم_رويال_رامبل



وقبل كم يوم *مسكرين* نادي نسائي عشان وحدة تتمرن بسناب *خاص*



والحين بقناة *عامة* وحدث *عام*



ياخي الله ياخذكم لا تصيرون متناقضين ..



حددوا انتم وش؟ pic.twitter.com/MBNGPcct9p — مُهنّد | Muhannad (@iMohanndx) 27 апреля 2018 г.

وأضافت: "وفي هذا الإطار، فإن الهيئة حرصت على منع عرض أي فقرة للمصارعة النسائية أو أي لقطات مرتبطة بها، واشترطت ذلك على الشركة المنفذة، بالإضافة لرفض أي إعلانات ترويجية، تحوي صورا أو لقطات نسائية غير محتشمة، وشددت على الالتزام بذلك، وهو التزام ستظل الهيئة حريصة بصورة دائمة عليه في كافة برامجها وأنشطتها المتنوعة".

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يذكر أن هذه الحالة المحرجة الثانية من نوعها التي تشهدها السعودية خلال أسبوع، بعد ظهور مسيء لفتاة داخل نادي رياضي نسائي.

المصدر: وكالات