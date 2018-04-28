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أمين منطقة عسير تبرع بأعضائه لكن لم يبق منها شيء

أخبار العالم العربي

أمين منطقة عسير تبرع بأعضائه لكن لم يبق منها شيء
twitter.com/a_alqadhi
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نشرت عائلة أمين منطقة عسير السابق صالح القاضي رسالة عثروا عليها بعد وفاته في حادث تحطم مروحية قضى فيه ونائب أمير منطقة عسير، عبّر فيها عن رغبته في التبرع بأعضائه إذا توفي دماغيا.

وكتب أحد أفراد أسرة القاضي على حسابة في "تويتر": "وجدنا اليوم رسالة تركها الوالد غفر الله له ورحمه، يوصي فيها بالتبرع بقلبه وكليتيه وأعضائه كلها لمن يحتاجها من المسلمين ويقول فيها، إن فعلتم ما أوصيت فسأبقى حيا للأبد".

وأكّد بعض أفراد أسرته أنه كان قد جهّز أوراقاً تثبت تبرعه بأعضائه في حال توفي دماغياً، وأطلع عليها بعضهم، "سبق وقال لي يا أم أحمد تراني تبرعت بكامل أعضائي بعد وفاتي وبالفعل أطلعني على الأوراق التي تثبت ذلك وقد قدر الله في ذلك الحادث الجلل أن لا يبقى شيء من أعضائه ولكن بإذن ربي الكريم الذي كتب له الشهادة أن تكون نيته مقبولة عند الله".

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المصدر: تويتر

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