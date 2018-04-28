أمين منطقة عسير تبرع بأعضائه لكن لم يبق منها شيء

نشرت عائلة أمين منطقة عسير السابق صالح القاضي رسالة عثروا عليها بعد وفاته في حادث تحطم مروحية قضى فيه ونائب أمير منطقة عسير، عبّر فيها عن رغبته في التبرع بأعضائه إذا توفي دماغيا.

وكتب أحد أفراد أسرة القاضي على حسابة في "تويتر": "وجدنا اليوم رسالة تركها الوالد غفر الله له ورحمه، يوصي فيها بالتبرع بقلبه وكليتيه وأعضائه كلها لمن يحتاجها من المسلمين ويقول فيها، إن فعلتم ما أوصيت فسأبقى حيا للأبد".

وأكّد بعض أفراد أسرته أنه كان قد جهّز أوراقاً تثبت تبرعه بأعضائه في حال توفي دماغياً، وأطلع عليها بعضهم، "سبق وقال لي يا أم أحمد تراني تبرعت بكامل أعضائي بعد وفاتي وبالفعل أطلعني على الأوراق التي تثبت ذلك وقد قدر الله في ذلك الحادث الجلل أن لا يبقى شيء من أعضائه ولكن بإذن ربي الكريم الذي كتب له الشهادة أن تكون نيته مقبولة عند الله".

وجدنا اليوم رسالة تركها الوالد غفر الله له ورحمه يوصي فيها بالتبرع ب قلبه وكليتيه واعضائه كلها لمن يحتاجها من المسلمين ويقول فيها (ان فعلتم ما اوصيت فسأبقى حياً للأبد)

اللهم ارحم عبدك #صالح_القاضي و #شهداء_مروحيه_عسير واسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة pic.twitter.com/nRqONp639E — عبدالله بن صالح القاضي (@a_alqadhi) ٢١ أبريل ٢٠١٨

أسرة أمين #عسير السابق تنشر رسالة عثرت عليها بعد وفاته إثر تحطم المروحية؛ أفصح فيها عن رغبته بالتبرع بأعضائه في حال توفي دماغيا.

.#السعوديةpic.twitter.com/0LtjXepvt4 — صحيفة سبق المملكة (@sabqqorg) ٢٥ أبريل ٢٠١٨

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ولقي نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن ومسؤولون سعوديون آخرون مصرعهم بحادث تحطم مروحيتهم أثناء جولة تفقدية طافوا فيها على عدد من المشاريع الساحلية غربي منطقة عسير في نوفمبر 2017.

المصدر: تويتر