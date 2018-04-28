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لافروف: الضربة الثلاثية لسوريا انتهاك للقانون الدولي وألحقت ضررا كبيرا بآفاق التسوية في البلاد
مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو
تاريخ النشر:
28.04.2018
|
10:44 GMT
|
أخبار العالم العربي
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