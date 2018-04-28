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لافروف: الضربة الثلاثية لسوريا انتهاك للقانون الدولي وألحقت ضررا كبيرا بآفاق التسوية في البلاد

مؤتمر صحفي لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في موسكو

أخبار العالم العربي

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