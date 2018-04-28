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الإعلام السعودي: الدفاعات السعودية تعترض 4 صواريخ للحوثيين فوق جازان

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الإعلام السعودي: الدفاعات السعودية تعترض 4 صواريخ للحوثيين فوق جازان
Reuters
الجيش السعودي- صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت اليوم السبت، 4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه مدينة جازان السعودية.

وأعلنت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن "القوات الصاروخية الحوثية أطلقت 8 صواريخ باليستية من نوع "بدر1" على أهداف اقتصادية وحيوية في منطقة جازان" السعودية.

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ولم يأت أي تعليق على هذه الأنباء من التحالف العربي، الذي لم يشر كذلك إلى عدد الصواريخ التي تم إسقاطها حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام سعودية قد ذكرت أمس الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي السعودي نجحت في رصد وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على مدينة جازان.

المصدر: وكالات

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