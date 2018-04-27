مراسلنا: غارات إسرائيلية على موقع البحرية التابع لكتائب القسام بقطاع غزة

قصفت طائرات إسرائيلية موقعا وسط قطاع غزة، تابعا لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حسبما أفاد مراسل RT في القطاع.

من جانبها، أوضحت وكالة معا أن القصف استهدف سفنا مجهزة لاستقبال "سفن كسر الحصار"، أثناء رسوها في ميناء غزة البحري.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن القصف لم يخلف أية إصابات.

ونقلت وكالة الأناضول، عن عناصر في الشرطة البحرية في القطاع، قولها إن "طائرات إسرائيلية استهدفت قاربين يتبعان للقوات البحرية الفلسطينية في قطاع غزة ".

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

المصدر: RT + وكالات