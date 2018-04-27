الوقف السني العراقي يدعو خطباء الجوامع للحث على المشاركة في الانتخابات

أظهرت وثيقة حصلت عليها RT أن ديوان الوقف السني في العراق، وجَّه بكتاب رسمي خطباء المساجد للحث على المشاركة في الانتخابات النيابية.

وتظهر الوثيقة الموقعة بتاريخ الـ 26 من أبريل الحالي والموجهة إلى مديريات الوقف السني، الدعوة لتوحيد خطبتي الجمعتين المقبلتين وتخصيصهما للانتخابات النيابية.

وتؤكد على ضرورة التحفيز على المشاركة الواسعة في الانتخابات باعتبارها "واجبا شرعيا"، فضلا عن اختيار من "صنع النصر وحرر الأرض" و"الأقدر والأكفأ".

RT

المصدر: RT