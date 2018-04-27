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RUPTLY
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي على الشريط الفاصل في قطاع غزة
تاريخ النشر:
27.04.2018
|
11:56 GMT
|
آخر تحديث:
27.04.2018
|
11:57 GMT
|
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