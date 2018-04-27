الدوحة تحدد موقفها من إرسال قوات عربية إلى سوريا

اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن إرسال أي قوات عربية إلى سوريا سيعمل على "تعقيد الأمور بشكل أكبر" هناك.

وقال الوزير القطري في حديث لقناة "فرنسا 24" اليوم الجمعة: "أي إضافة لتواجد عسكري آخر في سوريا سيعقد الوضع، ونحن نريد أن يكون هناك حل سياسي يضمن الانتقال السياسي ومحاسبة مجرمي الحرب، ويضمن كذلك عودة الاستقرار في سوريا".

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وأضاف ردا على تصريحات نظيره السعودي عادل الجبير، التي طالب فيها الدوحة بدفع ثمن بقاء القوات الأمريكية في سوريا: "مع كل الاحترام لمعالي الوزير السعودي، التصريح الذي أدلى به لا يستحق الرد".

وتابع: "الوعي العام العربي أكبر بكثير مما يتخيلون، والكل يعي إلى من كان هذا الكلام، وبالنسبة لنا نحن نأخذ ما يأتينا من الولايات المتحدة على محمل الجد ويتم التعاطي معه في إطار الشراكة بين البلدين".

المصدر: "فرنسا 24"

أحمد باديان