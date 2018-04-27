ليبرمان يبحث مع ماتيس الوجود الإيراني في سوريا ويتوعد بضرب طهران

بحث وزيرا الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس والإسرائيلي أفيغدور ليبرمان خلال لقائهما في واشنطن مساء الخميس محاولات ترسيخ إيران لوجودها في سوريا، وسبل التصدي لها.

وقال ليبرمان في مقابلة صحفية تم نشرها عشية اللقاء، إن تل أبيب سترد على العدوان الإيراني بضرب طهران، وتوعد بتدمير كل المواقع العسكرية الإيرانية التي تشكل خطرا على الدولة العبرية.

ووصف ليبرمان توسع إيران الإقليمي وطموحاتها النووية بأكبر تهديد في الشرق الأوسط، وقال: "أكبر تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه، هو محاولة إيران إشعال الحريق في العراق واليمن ولبنان وسوريا وطموحات نظام آيات الله النووية. آمل في أننا سنجسد نتائج لقائنا اليوم بالأفعال".

وشكر ليبرمان الولايات المتحدة على اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرار نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: نوفوستي