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موسكو: واشنطن تستغل "خطابها الإنساني" للتغطية على خططها لتقسيم سوريا

أخبار العالم العربي

موسكو: واشنطن تستغل
Sputnik Maksim Blinov
وزارة الخارجية الروسية
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أعربت الخارجية الروسية عن قلقها إزاء النهج العدواني للولايات المتحدة وحلفائها ضد سوريا، الهادف إلى تقسيمها في ظل تفاقم الوضع الإنساني فيها.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف الجمعة: "نشعر بقلق شديد من إمكانية تفاقم الوضع في سوريا على خلفية المسار العدواني الذي انتهجته واشنطن وحلفاؤها".

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وأضاف: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، أظهرت أنها في حقيقة الأمر تستخدم الخطاب الإنساني وهزيمة الجهاديين لتبرير وجودها العسكري في سوريا، وتغطية مخططاتها لتفكيك هذا البلد".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان

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