الرياح تجبر أمير المنطقة الشرقية في الرياض على قطع كلمته

تسببت الرياح العاصفة بقطع كلمة أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبد العزيز، أثناء حفل تخرج طلاب من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في العاصمة السعودية الرياض.

وأدت العاصفة الترابية، التي ضربت الرياض، إلى انعدام الرؤية الأفقية، كما تسببت الرياح الشديدة المصاحبة لها في اقتلاع بعض الأشجار وإسقاط عدد من أعمدة الإنارة.

وحولت العاصفة النهار إلى ظلام دامس، وهبت في محافظات شمال الرياض واتجهت نحو العاصمة، كما أثرت على حركة الملاحة الجوية والبحرية، وعطلت حركة سير المركبات.

وصاحبت العاصفة أمطار موسمية غزيرة، متسببة في سيول في بعض المناطق.

المصدر: الرياض + وكالات