السعودية تحاكم عربيين تجسسا لصالح إسرائيل

ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في الأمن الوطني بالمملكة أعلنت عن قرب بدء محاكمة شخصين عربيين متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل.

ووفقا للصحيفة السعودية فإن المتهمين يحملان جنسية عربية ولم تكشف عن اسم البلد العربي الذي قدما منه إلى المملكة.

وقد سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة قبل 5 سنوات حكما في قضية مشابهة، فقد حكم حينها على مقيم عربي بالسجن لمدة 9 سنوات عقب إدانته بالتجسس لصالح إسرائيل.

المصدر: صحيفة "الرياض"

علي الخطايبة