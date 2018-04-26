تشييع ودفن جثمان البطش في قطاع غزة

شيعت حركة حماس في قطاع غزة، جثمان العالم الفلسطيني في مجال الطاقة، فادي البطش، الذي اغتاله مجهولون في ماليزيا، عقب وصوله إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر.

وكانت الحركة أقامت استقبالا تأبينيا لجثمان "البطش" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بحضور قادة من الحركة والفصائل وعشرات من أفراد عائلة البطش.

وحمل ثمانية من عناصر الشرطة الجثمان الذي لف بعلم فلسطين قبل أن يتحرك الموكب الجنائزي إلى منزل البطش في بلدة جباليا حيث دفن في مقبرة "الشهداء" بالبلدة.

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والبطش أكاديمي متخصص في مجال هندسة الطاقة وعضو في حركة حماس، وأعلنت السبت الماضي عن اغتياله في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بينما اتهمت عائلته جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد بقتله.

وقالت الشرطة الماليزية يوم الأربعاء إنها تعتقد أن المشتبه بهما باغتيال البطش، لا يزالان موجودين في الأراضي الماليزية.

المصدر: RT + وكالات