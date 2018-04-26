نيكي هايلي تتهم حماس باستخدام الأطفال دروعا بشرية والأخيرة ترد

زعمت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس، بأن حركة حماس تستخدم الأطفال "دروعا بشرية" إثر قتل الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال خلال تظاهرات في قطاع غزة.

وقالت هايلي أملم مجلس الأمن الدولي: "أي طرف حريص فعلا على الأطفال في غزة عليه أن يصر على أن توقف حماس فورا استخدام الأطفال دروعا بشرية في نزاعها مع إسرائيل".

واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية "الاحتماء خلف مدنيين أبرياء عملا جبانا" على حد تعبيرها، ولم تحمل إسرائيل مسؤولية قتل عشرات الفلسطينيين خلال اجتماع مجلس الأمن الذي خصص لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط وقتل الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة.

من جانبها اعتبرت حركة "حماس" اتهامات هايلي، بأنها "عدوانية ومنافية للحقيقة" وتشجع إسرائيل على الاستمرار بـ"جرائمها".

وفي بيان مقتضب قال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري: "تصريحات هايلي توفر غطاء وتشجيعا أمريكيا للاحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في جرائم قتل الأطفال والمدنيين السلميين".

وقتلت القوات الإسرائيلية 41 فلسطينيا بينهم صحفيان منذ بدء احتجاجات مطالبة بحق العودة في 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل برصاص قناصة على الحدود، فيما قتل آخرون في قصف مدفعي وغارات جوية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة