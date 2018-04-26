التحالف الدولي يعترف بقتل 28 مدنيا في سوريا والعراق

أقر التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش"، بقيادة واشنطن اليوم الخميس، بقتل 28 مدنيا، ما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا والعراق جراء عمليات التحالف إلى 883 قتيلا.

وقال التحالف في بيان إنه استكمل في مارس الماضي مراجعة 49 تقريرا عن ضحايا مدنيين محتملين جراء الضربات الجوية والمدفعية، تبين أنها صحيحة عدا ثلاثة، وسقط هؤلاء القتلى في 3 حوادث وقعت في العراق وسوريا العام الماضي.

وذكر البيان أن مسؤولين في التحالف أفادوا بأن "التحقيق قيم رغم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة ... وقع للأسف ضحايا من المدنيين".

وفي 27 أبريل 2017 استهدف التحالف الدولي مقرا لتنظيم داعش في مدينة الرقة السورية ونجم عنه مقتل 11 مدنيا، وفي ضربة جوية على المدينة في 16 مايو من العام ذاته قتل أيضا شخصان، وبعدها بأيام قتل 15 شخصا قرب مدينة الميادين في محافظة دير الزور شرقي سوريا إثر غارة جوية استهدفت "مقرا ومركزا إعلاميا" تابعا لـ"داعش".

ونفذ التحالف 29254 ضربة بين أغسطس 2014 ونهاية مارس 2018 في العراق وسوريا، ومنذ بداية حملة الضربات الجوية في 2014 شرعت قوات التحالف بتعداد عدد القتلى من السكان المدنيين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

علي الخطايبة