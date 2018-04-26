التحالف العربي: الحوثيون يعيقون نقل الشحنات الإغاثية في ذمار

اتهم المتحدث الرسمي باسم "التحالف العربي" في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الحوثيين بإعاقة حركة الشحنات والمواد الإغاثية الموجودة في نقطة التفتيش في مدينة ذمار اليمنية.

وقال المالكي في تصريح صحفي: "توجد شحنات تابعة لإحدى المنظمات الأممية ويبلغ عددها حوالي 11 شاحنة، وهي موجودة في نقطة التفتيش والجمارك في ذمار"، مستعرضا بعض الصور لتدفق المساعدات ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن والتي تشمل جميع المناطق اليمنية.

ونوه المالكي إلى أن محافظة صعدة وشمال عمران لا تزالان نقطة انطلاق الصواريخ البالستية وتخزين الصواريخ البالستية وتخزين الأسلحة المهربة إلى جماعة "أنصار الله" الحوثيين.

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وأكد المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة السعودية على استمرار الجيش الوطني اليمني في تحقيق الكثير من التقدم على جميع الجبهات.

وأضاف المالكي: "الجيش الوطني اليمني بمساندة قوات التحالف حرر العديد من النقاط المهمة، كما حقق تقدما ملحوظا باتجاه منطقة الراهبة، والمخا ومديرية الجراحي، ويؤمن شرق محور المخا من الجهة الغربية".

وأكد العقيد السعودي على أن الجيش الوطني اليمني يستعد للتقدم جنوبا باتجاه الحديدة.

المصدر: الرياض