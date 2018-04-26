وسائل إعلام ليبية: وصول قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إلى بنغازي

ذكرت تقارير إعلامية أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر وصل اليوم الخميس إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي قادما من القاهرة بعد رحلة علاج استمر أسبوعين.

وسيتوجه المشير خليفة حفتر إلى مقر القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في الرجمة، حسب وسائل الإعلام.

وكان سلاح الجو الليبي قد استقبل حفتر بعد دخول طائرته الأجواء الليبية.

ومن المنتظر أن يلقي حفتر خطابا إلى الشعب الليبي بعد الانتهاء من مراسم استقباله.

وتأتي عودة حفتر عقب سلسلة من الشائعات حول تدهور حالته الصحية إثر وعكة صحية أصابته بداية الشهر الجاري، إلا أن قيادة الجيش أكدت على أنه لا يزال يمتع بكامل صحته.

المصدر: مواقع إخبارية ليبية

إينا أسالخانوفا