وزارة الدفاع العراقية تعلن عن مكافأة مجزية

أعلنت وزارة الدفاع العراقية رصدها مكافآت مالية مجزية للمواطنين مقابل الإدلاء بمعلومات عن مفقودين.

وذكرت الوزارة في بيان الخميس: "نهيب بالأخوة المواطنين الذين يمتلكون أية معلومات عن رفات العراقيين، الكويتيين، الإيرانيين، ممن فقدوا في الحرب العراقية-الإيرانية وحرب الخليج أو ما يتعلق بمفقودات الأرشيف الأميري والممتلكات الكويتية".

وتابعت: "الإدلاء بأي معلومة سيكون عن طريق هواتف مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع أو مديرة حقوق الإنسان في الوزارة، أو عبر نظام حكومة المواطن الإلكترونية"، لافته إلى أنها "ستخصص مكافأة مجزية لمن يتقدم بهذه المعلومات بعد التثبت منها".

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين العراقي والإيراني شهدا حربا نشبت في سبتمبر 1980 حتى أغسطس 1988، بدأت بنزاع حول حدود الأراضي بين البلدين، وخلفت الحرب نحو مليون قتيل من الطرفين، ودامت الحرب ثماني سنوات لتكون بذلك أطول نزاع عسكري في القرن العشرين وواحدة من أكثر الصراعات العسكرية دموية.

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فيما شنت قوات التحالف الدولية المؤلفة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة حرب الخليج ضد العراق عام 1991 بعد غزوه الكويت، وأسفرت الحرب عن فقدان عدد كبير من العسكريين العراقيين فيما أكدت الحكومة الكويتية أن الكثير من مواطنيها تعرضوا للأسر من قبل قوات العراقية أبان الحرب وفقدوا بعد اقتيادهم إلى داخل الأراضي العراقية.

وأعلنت الكويت عام 2005 تمكنها بالتعاون مع مواطنين عراقيين من استعادة رفات 236 كويتيا كانت مدفونة في محافظات منها الرمادي وكربلاء.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان