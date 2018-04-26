العراق.. روسيتان بين المحكومات بالمؤبد والإعدام للانتماء لداعش

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد اليوم الخميس، أحكاما بالإعدام والسجن المؤبد على 10 أجنبيات من جنسيات مختلفة بينهن روسيتان، بجرم الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له اليوم الخميس، إن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق 5 مدانات، اثنتان منهن تحملان الجنسية الأذرية وثلاث من قرغيزستان لانتمائهن لتنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف بيرقدار، أن "أحكاما بالسجن المؤبد صدرت بحق 5 مدانات بالإرهاب، اثنتان تحملان الجنسية الروسية واثنتان تحملان الجنسية الأذرية وواحدة فرنسية الجنسية".

وأشار بيرقدار إلى أن "المدانات ينتمين إلى تنظيم داعش، واشتركن في عمليات إجرامية ضد القوات العراقية".

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وفي 17 أبريل حكم القضاء العراقي بالسجن المؤبد على مواطنتين روسيتين أخريين هما أليسا إسماعيلوفا، وإلفيرا محمد خانوفا بجرائم مماثلة.

وهناك أكثر من 20 مواطنة روسية اعتقلن في العراق، وينتظرن المحاكمة بتهم الإرهاب وانتهاك حرمة الحدود العراقية.

المصدر: وكالات

متري سعيد