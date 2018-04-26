ملك البحرين يبعد حبل المشنقة عن 4 مواطنين

صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس على قرار يخفف عقوبة الإعدام لـ4 متهمين بالإرهاب ويستعيض عنها بالسجن المؤبد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس القضاء العسكري اللواء يوسف راشد فليفل، قوله إن "ملك البلاد صدّق على تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الجندي مبارك عادل، والمواطنين فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبد الحسن المتغوي إلى عقوبة السجن المؤبد 25 عاما".

ملك البلاد المفدى القائد الأعلى يصادق على تخفيف عقوبات الإعدام الصادرة في قضية تشكيل الخلية الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى | وكالة أنباء البحرين https://t.co/dLx7jpHKAg#bahrain — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) ٢٦ أبريل، ٢٠١٨

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وأيدت محكمة التمييز العسكرية أمس الأربعاء، حكما سابقا بإعدام المواطنين الـ4 بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وجرائم إرهابية أخرى".

وتعد محكمة التمييز العسكرية أعلى المحاكم العسكرية ويعتبر حكمها نهائيا، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عنها لا يمكن تنفيذها ما لم يصادق عليها ملك البلاد، الذي صدّق بدوره اليوم على تخفيف الحكم.

المصدر: وكالات