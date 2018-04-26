 
مباشر
عاجل
باتروشيف: المشاركون في مؤتمر سوتشي للأمن وقفوا ضد الإجراءات الأحادية واستخدام القوة في حل النزاعات

ملك البحرين يبعد حبل المشنقة عن 4 مواطنين

أخبار العالم العربي

ملك البحرين يبعد حبل المشنقة عن 4 مواطنين
AFP JONATHAN ERNST
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k5ra

صادق عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم الخميس على قرار يخفف عقوبة الإعدام لـ4 متهمين بالإرهاب ويستعيض عنها بالسجن المؤبد.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس القضاء العسكري اللواء يوسف راشد فليفل، قوله إن "ملك البلاد صدّق على تخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحق الجندي مبارك عادل، والمواطنين فاضل السيد عباس، وسيد علوي السيد حسين، ومحمد عبد الحسن المتغوي إلى عقوبة السجن المؤبد 25 عاما".

إقرأ المزيد
تفجير أنبوب نفط "بوري" البحرين - أرشيف الداخلية البحرينية: اعتقال خلية فجرت "أنبوب نفط بوري"

وأيدت محكمة التمييز العسكرية أمس الأربعاء، حكما سابقا بإعدام المواطنين الـ4 بتهم منها "تشكيل خلية إرهابية، والشروع في اغتيال القائد العام لقوة الدفاع المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، وجرائم إرهابية أخرى".

وتعد محكمة التمييز العسكرية أعلى المحاكم العسكرية ويعتبر حكمها نهائيا، إلا أن أحكام الإعدام الصادرة عنها لا يمكن تنفيذها ما لم يصادق عليها ملك البلاد، الذي صدّق بدوره اليوم على تخفيف الحكم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة