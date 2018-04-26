الأزهر: ليذهب المطالبون بتجميد آيات من القرآن بفهمهم المغلوط إلى الجحيم!

وصف عباس شومان وكيل الأزهر مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات من القرآن بدعوى أنها تحث على قتل غير المسلمين بأنها والعدم سواء.

وكتب شومان تعليقا تحت عنوان "لا تجميد لحرف من القرآن وليذهب المطالبون إلى الجحيم" على صفحته في "فيسبوك" جاء فيه: "مطالبة 300 شخصية فرنسية بتجميد آيات في القرآن الكريم، يدّعون أنها تحث على قتل غير المسلمين، غير مبررة وغير مقبولة وهي والعدم سواء، وهي تدل على جهل مطبق لديهم على أفضل تقدير".

وشدد وكيل الأزهر على أنه "ليس لدينا آيات تأمر بقتل أحد من دون ارتكاب جريمة من الجرائم الموجبة لقتل الفاعل كقتل الغير عمدا، أو رفع السلاح لقتالنا، ولسنا مسؤولين عن عدم فهم الآخرين لمعاني الآيات وأخذهم بظاهرها دون الرجوع إلى تفاسير العلماء لها، فما ظنه هؤلاء آيات تنادي بقتلهم هي آيات سلام في حقيقتها، فآيات القتال كلها واردة في إطار رد العدوان إذا وقع علينا وليس إيقاعه على الغير".

ولفت شومان إلى أن ما سبق "مبدأ لا خلاف حوله حتى بين المطالبين بتجميد هذه الآيات، فكل الأديان وحتى التشريعات الوضعية تقر حق الدفاع عن النفس والوطن والعرض وغيرها من صور الاعتداء، وحتى الأمر بإعداد القوة لإرهاب المعادين في قوله تعالى (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ...) هي في حقيقتها آية سلام، لأن من يفكر في حربنا إذا اطلع على قوتنا خاف من مواجهتنا فامتنع عن الاعتداء علينا وعن قتالنا ونحن لا نقاتله طالما سالمنا".

وختم وكيل الأزهر تعليقه قائلا: "فليفهم هؤلاء كتاب الله فهما صحيحا، أما إذا اعتمدوا على فهمهم المغلوط فليذهبوا بفهمهم ومطالبتهم إلى الجحيم".

المصدر: فيسبوك

محمد الطاهر