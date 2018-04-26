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لأول مرة.. نصر الله يتحدث إلى مقاتل قبل تنفيذه عملية انتحارية بجنوب لبنان

أخبار العالم العربي

لأول مرة.. نصر الله يتحدث إلى مقاتل قبل تنفيذه عملية انتحارية بجنوب لبنان
Reuters
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نشر الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله على تويتر مشاهد مصورة تعرض لأول مرة للقاء جمع الأمين العام للحزب حسن نصر الله و"الاستشهادي" صلاح غندور.

وكان صلاح غندور نفذ هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة ضد قافلة عسكرية إسرائيلية في مدينة بنت جبيل في أقصى جنوب لبنان في 25 أبريل 1995، ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.

المصدر: الإعلام الحربي المركزي على تويتر

محمد الطاهر

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