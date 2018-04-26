الشيوخ الأمريكي يقرّ بومبيو اليوم وزيرا للخارجية

يعقد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس جلسة موسعة، من المتوقع أن يقبل فيها بمايك بومبيو وزيرا للخارجية، بعد أن زكّاه الرئيس دونالد ترامب.

وحصل بومبيو بفارق ضئيل الأربعاء على موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، بعدما بدل السناتور الجمهوري راند بول موقفه في اللحظة الأخيرة.

وبعد أن كان راند لفترة طويلة معارضا لتعيين بومبيو بسبب مواقفه حيال الحرب في العراق وبرامج المراقبة والتنصت الأمريكية، أعلن تبديل موقفه بعد تلقيه ضمانات من بومبيو، ما منح الأخير أغلبية ضئيلة ليحل محل ريكس تيلرسون.

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يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون الشهر الماضي، واقترح تعيين مدير وكالة المخابرات المركزية بومبيو خلفا له.

وأكد ترامب وأعضاء إدارته أن أسباب إقالة تيلرسون تعود لخلافات كبيرة معه حول عدد من القضايا الدولية الملحة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله