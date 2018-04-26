استمرار تقدم الجيش السوري جنوبي دمشق

تستمر الاشتباكات بين وحدات الجيش السوري وعناصر داعش على كافة المحاور جنوبي دمشق، مع تقدم الجيش من محور منطقة العسالي التابعة لحي القدم والملاصقة لمنطقة الحجر الأسود معقل التنظيم.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن مصدر ميداني، أن قوات الاقتحام التابعة للجيش حققت تقدما مهما بالسيطرة على عدد من كتل الأبنية وعدة مزارع شمالي وجنوب منطقة العسالي، بعد التقدم الذي حققته في منطقة الجورة وسط انهيارات في صفوف مسلحي داعش، وذلك مع تقدم من محور سبينة باتجاه الحجر الأسود.

كما لفت المصدر إلى وقوع معارك طاحنة بين قوات الاقتحام ومسلحي تنظيم داعش على محور الشهداء في شارع فلسطين التابع لمخيم اليرموك، تم خلالها القضاء على العديد من المسلحين.

وقال الإعلام الحربي السوري، إنه تم القضاء على مجموعة إرهابية أثناء انسحابها من محيط معمل الخردوات، واستهداف مجموعة إرهابية ثانية كانت تحاول تحصين المنطقة الواصلة بين العسالي والماذنية.

#عاجل

الجيش السوري يواصل عمليته العسكرية جنوب دمشق ويحكم سيطرته على عدد من كتل الأبنية وعدة مزارع شمال وجنوب منطقة العسالي بعد مواجهات مع تنظيم داعش.#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 25 апреля 2018 г.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله