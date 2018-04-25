الخارجية الفرنسية: 5 دول تجتمع الخميس لإحياء جهود حل الأزمة السورية

يجتمع ممثلون لفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والأردن يوم الخميس في باريس، من أجل إحياء الجهود نحو حل سياسي للأزمة السورية، وفق ما أعلنت الخارجية الفرنسية الأربعاء.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هذه المجموعة الصغيرة ستجتمع بهدف المساهمة في إحياء الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة في سوريا.

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وسيجمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان نظراءه عصرا على هامش مؤتمر دولي حول مكافحة تمويل تنظيمي "داعش" والقاعدة.

ولم ترشح أي معلومات عن مستوى التمثيل الأمريكي، وخصوصا أن وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو الذي اختاره دونالد ترامب لا يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

وتدعو فرنسا إلى إحياء العملية السياسية في سوريا بعد ضربات غربية في 14 أبريل ردا على هجوم كيميائي مفترض في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وكان مصدر في الخارجية الروسية قد أفاد بأن وزراء خارجية الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، سيعقدون اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو السبت المقبل سيتركز على التسوية السورية.

ولم يشرح المصدر في الخارجية أي تفاصيل إضافية بشأن الاجتماع.

المصدر: أ ف ب + تاس