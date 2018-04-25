إيران: إرسال جيوش عربية إلى سوريا سيؤدي لمواجهة خطيرة مع تركيا

اعتبرت السلطات الإيرانية، في أول تعليق لها على خطة الولايات المتحدة لإرسال جيوش عربية إلى سوريا، أن هذه الخطوة، حال اتخاذها، ستؤدي إلى تداعيات خطيرة.

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وقال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء: "إن وجود جيوش عربية شمال سوريا سيؤدي إلى مواجهة خطيرة مع تركيا".

وشدد رضائي على أن "خطة واشنطن لإرسال جيوش عربية إلى سوريا ستبوء بالفشل".

على صعيد آخر، أكد رضائي أن الرد الإيراني على قصف إسرائيل لقاعدة "T4" وسط سوريا "أمر حتمي .

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرارا خلال الشهر الماضي أن الدول العربية عليها أن تتولى الدور الأساسي في مكافحة الإرهاب بسوريا، معربا عن رغبته القوية في سحب قوات أمريكا من الأراضي السورية.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادرة مسؤولة في إدارة ترامب أنها تسعى لحشد عسكريين من الدول العربية ليحلوا محل الجنود الأمريكيين في سوريا من أجل استقرار الأوضاع شمال شرق البلاد.

بدورها، أكدت السعودية أنها تبحث مع الولايات المتحدة إمكانية إرسال قوات من التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب في سوريا، فيما دعت، أمس الثلاثاء، على لسان وزير خارجيتها، عادل الجبير، قطر لإرسال قوات من جيشها إلى سوريا إذا كانت لا تريد أن تخسر الدعم العسكري الأمريكي.

كما ذكرت تسربيات إعلامية أن ترامب لقد بدأ بحث هذه المسألة ايضا مع السلطات المصرية.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية + وكالات

رفعت سليمان