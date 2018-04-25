مصدر: لقاء ثلاثي بشأن سوريا يجمع لافروف وظريف وجاويش أوغلو في موسكو السبت

أفاد مصدر في وزارة الخارجية الروسية بأن وزراء خارجية الدول الضامنة في مفاوضات أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا، سيعقدون اجتماعا في العاصمة الروسية موسكو السبت المقبل.

وأكد المصدر في حديث إلى وكالة "تاس" الروسية الرسمية أن الاجتماع المتوقع عقده في 28 الشهر الجاري سيتركز على التسوية السورية، دون شرح أي تفاصيل إضافية.

والتقى وزراء خارجية الدول الثلاث لآخر مرة في العاصمة الكازاخستانية أستانا في 16 مارس، حيث بحثوا سبل دعم نظام وقف العمليات القتالية الذي أعلن في سوريا بفضل الاتفاق على تخفيض التوتر.

المصدر: تاس

نادر عبد الرؤوف