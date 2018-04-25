كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام الكونغرس الأمريكي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمة أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الأربعاء، إن باريس وواشنطن عملتا معا من أجل قيم الحرية والحقوق والمساواة.

وأضاف الرئيس الفرنسي أن فرنسا والولايات المتحدة تكافحان معا من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية، متابعا بالقول "حاربنا ضد النازية ونعول على قوتنا لمحاربة التنظيمات الإرهابية".

وصرح الرئيس الفرنسي: "دفعنا ثمنا باهظا من أجل الحرية ولذلك نقف معا في سوريا لمحاربة الإرهاب"، موضحا أنه لا يمكن أبدا نسيان الضحايا الأبرياء في هجمات 11 سبتمبر 2001 وكذلك الهجمات الإرهابية في فرنسا وأوروبا.

وبين ماكرون أنه يجب الحفاظ على المؤسسات الدولية حتى لا يتم تقويض النظام الليبرالي.

وأكد الرئيس الفرنسي، في كلمته، أنه على الولايات المتحدة أن تلعب دورها الحاسم في الحفاظ على العالم الحر.

وأفاد بأن الحرب التجارية ليست الحل للمشكلات، مشددا في السياق الحاجة لتجارة حرة وعادلة للجميع.

ودعا الرئيس الفرنسي لتنسيق السياسات في مجموعة الـ20 لوضع آليات من أجل ضمان مصالح الطبقات الوسطى.

المصدر: وكالات